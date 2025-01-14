Эстонская партия предложила закрыть границу с Россией

07:45, 14 января 2025, ПАИ

Законопроект о закрытии границы Эстонии с Россией внесла в парламент правая партия Isamaa («Отечество»), пишет «Деловой Петербург». Когда будет рассмотрена инициатива, не уточняется.

Её лидер Урмас Рейнсалу отметил, что органы безопасности Эстонии «неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб». Он также добавил, что у органов безопасности и правительства Эстонии для закрытия границы с Россией имеются «соответствующие возможности и правовые основания».

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, представляющий Социал-демократическую партию, отмечал, что у правительства пока нет в планах закрывать границу.