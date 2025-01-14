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Общество

Эстонская партия предложила закрыть границу с Россией

Законопроект о закрытии границы Эстонии с Россией внесла в парламент правая партия Isamaa («Отечество»), пишет «Деловой Петербург». Когда будет рассмотрена инициатива, не уточняется.

Фото из телеграм-канала «Россия – Эстония. Граница»

Её лидер Урмас Рейнсалу отметил, что органы безопасности Эстонии «неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб». Он также добавил, что у органов безопасности и правительства Эстонии для закрытия границы с Россией имеются «соответствующие возможности и правовые основания».

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, представляющий Социал-демократическую партию, отмечал, что у правительства пока нет в планах закрывать границу.

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