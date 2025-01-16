Три пожара произошло в Псковской области за два дня

09:28, 17 января 2025, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за два дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, 16 января в деревне Игомель в Плюсском районе загорелся двухквартирный жилой дом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного оборудования в процессе эксплуатации.

Кроме того, ещё один пожар случился в деревне Рубцовщина Гдовского района. Здесь загорелся двухэтажный жилой дом. Предположительно, пожар начался из-за аварийного режима работы электросети дома. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня баню.

Ещё один пожар произошёл на улице Новгородской в Пскове. Ночью 17 января в многоквартирном жилом доме сгорел мусорный контейнер. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем.