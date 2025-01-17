Показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении оркестра пройдёт в Пскове

10:14, 17 января 2025, ПАИ

10 февраля в Пскове состоится концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении живой музыки Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.

В мультфильме молодой Пушкин, сосланный в Михайловское, находит вдохновение среди природы, переживает веселые и загадочные приключения, превращаясь в гениального поэта. Стихи Пушкина прозвучат в живом исполнении народного артиста России Сергея Мигицко.



Билет можно купить в кассе и на сайте филармонии.