Показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении оркестра пройдёт в Пскове
10 февраля в Пскове состоится концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении живой музыки Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.
В мультфильме молодой Пушкин, сосланный в Михайловское, находит вдохновение среди природы, переживает веселые и загадочные приключения, превращаясь в гениального поэта. Стихи Пушкина прозвучат в живом исполнении народного артиста России Сергея Мигицко.
Билет можно купить в кассе и на сайте филармонии.
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