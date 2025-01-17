Нового судью назначили в Порховском районе
Дмитрия Тимофеева назначили судьёй Порховского районного суда. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 16 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что 14 ноября 2024 года председателем Псковского районного суда назначили Ольгу Захарову.
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