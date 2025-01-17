Псковичка фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана в Палкинском районе

15:34, 17 января 2025, ПАИ

Факт фиктивной регистрации иностранного гражданина выявили полицейские в Палкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющимся сведениям, в ноябре 2024 года в одной из деревень Палкинского района безработная 36-летняя жительница Пскова произвела фиктивную регистрацию гражданина Таджикистана на миграционный учёт, несмотря на то что он фактически не находился по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.