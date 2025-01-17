Юная артистка из Псковской области выступит в Музее Победы в Москве
Анастасия Тихомирова из Псковской области станет участницей гала-концерта Всероссийского фестиваля отечественной песни «Веселый ветер», который состоится 18 января в Музее Победы в Москве. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», сообщили ПАИ в музее.
Всего в гала-концерте примут участие более 150 талантливых исполнителей в возрасте от 5 до 20 лет, отобранных профессиональным жюри. Для посетителей Музея Победы прозвучат известные отечественные композиции советского периода, патриотические песни и народные песни в современной обработке. Анастасия Тихомирова исполнит песню «Огромное небо».
Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно. Начало в 13:30.
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