Семинар о страховых и пенсионных взносах пройдёт в Пскове

16:07, 17 января 2025, ПАИ

Центр «Мой бизнес» совместно с региональным отделением Социального фонда проведёт семинар о страховых и пенсионных взносах для малого бизнеса и самозанятых граждан. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Участникам семинара расскажут, как самозанятым не остаться без пенсии и «больничного» и о нюансах социальных выплат. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым объяснят, как правильно оформить социальное и пенсионное страхование. Также специалисты расскажут, как работодатель может возместить потраченные средства на оборудование рабочего места сотрудника-инвалида и о получении компенсации расходов на мероприятия по охране труда работников бизнеса и ИП, которые проводились с целью сокращения травматизма на производстве.

Семинар пройдёт 5 февраля в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.