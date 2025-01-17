Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки, сообщили ПАИ в организации.

С завтрака начинается утро, даже если на часах 12 дня. В меню ресторана новый раздел с блюдами – для начала дня или лёгкого перекуса. В выборе каш есть, чем себя удивить себя:

  • Сытные каши на завтрак
    Фото: «Гельдт»
  • Сытные каши на завтрак
    Фото: «Гельдт»
  • Сытные каши на завтрак
    Фото: «Гельдт»

  • овсяная каша с вялеными томатами, соусом песто и яйцом пашот. Необычное сочетание соленых ингредиентов и сытной овсянки;
  • рисовая каша на кокосовом молоке с ягодами. Тут, казалось бы, удивляться нечему, но хорошо сваренная рисовая каша – это настоящий утренний шедевр;
  • тыквенная пшенка с мандаринами. Эта каша точно побьет рекорды. Пшёнка – та самая крупа, которая так богата витаминами.

А вот в разделе блюд с яйцами стоит обратить внимание на ближневосточное блюдо «Шакшука».

«Гельдт» уже завоевал славу благодаря своим драникам и блинам с припеком. А на завтрак здесь подают:

  • драник с языком под перечным соусом. Сытное, интересное блюдо;
  • драник с лососем под соусом голандез и яйцом пашот. Не каждое утро заслуживает такого королевского завтрака!

И, вот ещё один королевский рецепт. Настоящая аристократия в будни: блинчики креп-сюзетт с тыквой и облепихой. Нежнейшие блинчики буквально томятся в домашнем соусе из тыквы и облепихи, подаются с шариком мороженого и настольно вкусные, что сразу лучше заказать две порции.

А в завершении, стоит вернуться к традиционным блюдам из творога. Это лаймовая запеканка с муссом из вареной сгущенки. Легкий творожный десерт, отлично подойдет для варианта второго завтрака И также сырники ленивые, которые подаются с ягодами в сладковатом сметанном креме.

В хмурые зимние дни начинать свой день в Гельдте – прекрасное решение! Под треск камина, утопая в мягких вельветовых диванах, можно попробовать лучшие блюда, созданные для завтрака.

И приятные сюрпризы на новом меню не заканчиваются: до 28 февраля действует акция «Вкусный кофе – в подарок».

Реклама. ООО «ЛИДО». ИНН 6027193142

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Звонницу отреставрировали в церкви Николы со Усохи в Пскове
17 января 2025

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки
17 января 2025

Роспотребнадзор проверил воду в Псковской области перед Крещением
17 января 2025

Выставка «В гостях у художника» открылась в Пскове
17 января 2025

О профилактике неинфекционных заболеваний рассказали псковские медики в программе «Анамнез». Главное
17 января 2025

«Это база»: псковский медик перечислила показатели организма, за которыми стоит следить
17 января 2025

«Музейная неделя» стартует в «Михайловском» 18 января
17 января 2025

Торжественные митинги прошли в Великих Луках в честь 82-летия освобождения города

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...