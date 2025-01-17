Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки

18:54, 17 января 2025, ПАИ

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки, сообщили ПАИ в организации.

С завтрака начинается утро, даже если на часах 12 дня. В меню ресторана новый раздел с блюдами – для начала дня или лёгкого перекуса. В выборе каш есть, чем себя удивить себя:

овсяная каша с вялеными томатами, соусом песто и яйцом пашот. Необычное сочетание соленых ингредиентов и сытной овсянки;

рисовая каша на кокосовом молоке с ягодами. Тут, казалось бы, удивляться нечему, но хорошо сваренная рисовая каша – это настоящий утренний шедевр;

тыквенная пшенка с мандаринами. Эта каша точно побьет рекорды. Пшёнка – та самая крупа, которая так богата витаминами.

А вот в разделе блюд с яйцами стоит обратить внимание на ближневосточное блюдо «Шакшука».

«Гельдт» уже завоевал славу благодаря своим драникам и блинам с припеком. А на завтрак здесь подают:

драник с языком под перечным соусом. Сытное, интересное блюдо;

драник с лососем под соусом голандез и яйцом пашот. Не каждое утро заслуживает такого королевского завтрака!

И, вот ещё один королевский рецепт. Настоящая аристократия в будни: блинчики креп-сюзетт с тыквой и облепихой. Нежнейшие блинчики буквально томятся в домашнем соусе из тыквы и облепихи, подаются с шариком мороженого и настольно вкусные, что сразу лучше заказать две порции.

А в завершении, стоит вернуться к традиционным блюдам из творога. Это лаймовая запеканка с муссом из вареной сгущенки. Легкий творожный десерт, отлично подойдет для варианта второго завтрака И также сырники ленивые, которые подаются с ягодами в сладковатом сметанном креме.

В хмурые зимние дни начинать свой день в Гельдте – прекрасное решение! Под треск камина, утопая в мягких вельветовых диванах, можно попробовать лучшие блюда, созданные для завтрака.

И приятные сюрпризы на новом меню не заканчиваются: до 28 февраля действует акция «Вкусный кофе – в подарок».

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