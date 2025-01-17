«Сага о болотах»: Полистовский заповедник подготовил экспозицию для Дарвиновского музея в Москве

22:55, 17 января 2025, ПАИ

Полистовский заповедник представлен на выставке «Сага о болотах» в Государственном Дарвиновском музее в Москве. Выставка продлится до 16 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Гости выставки не только узнают интересные факты о болотах и эксосистемных функциях Полистово-Ловатской болотной системы, но и увидят фотографии болот и Полистовского заповедника. В экспозиции показан мир заповедного верхового болота: сфагновый ковёр, цветущая клюква, пушица и другие растения. Экспонаты Дарвиновского музея дополнят звуки животных и ароматы болотных растений, погружая зрителя в атмосферу этих экосистем. Крик выпи, жужжание комаров, уханье болотной совы и кваканье лягушки – из фонотеки музея.

«Болота могут быть удивительно разнообразными, и встретить их можно по всему миру, от заболоченных лесов Юго-Восточной Азии до топей Луизианы и Нового Орлена в США. А в бедной кислородом, почти лишённой микроорганизмов среде все процессы замедляются, и то, что сгинуло в топи, сохраняется почти неизменным. Так болота становятся настоящими машинами времени», – отметили организаторы.