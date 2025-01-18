Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

13:12, 18 января 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

18 января в 9:34 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 38-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.