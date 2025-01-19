Вкл, Победный год и поддержка безопасности – новый выпуск «Темы недели»

09:54, 19 января 2025, ПАИ

Первая полноценная рабочая неделя выдалась напряжённой: от праздников – без предисловий к плотным будням. Ликвидация последствий наследившего в Псковской области «Чарли», подготовка к мероприятиям года Победы, продолжение муниципальной реформы и профилактика роста ДТП – вот только часть большой повестки. Об этом – в очередном выпуске авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский». Представляем вашему вниманию текстовую версию программы.

Вкл!

В Псковской области продолжается ликвидация последствий циклона «Чарли», который прошёл над регионом в прошлые выходные. В результате без электричества осталось 19 тысяч человек. Но практически с первого же дня энергетики приступили к ремонту.

Практически каждый день глава региона Михаил Ведерников как боевые сводки выдавал информацию о том, что сделано для восстановления подачи электричества. Энергетикам приходилось нелегко. Нужно было добираться до обрывов проводов через буреломы и завалы снега.

К пятнице энергетики после сильных снегопадов восстановили основную сеть в Псковской области. Восстановлено почти шесть тысяч километров линий электропередачи, почти четыре тысячи трансформаторных подстанций.

Работы ещё продолжаются. В нашей области очень много населённых пунктов, где зимой живёт несколько десятков, а то и меньше человек. На помощь энергетикам приходили и службы Главного управления МЧС, и пограничники.

Пограничники помогли жителям деревни Мтеж, которая находится на полуострове в Псковском озере. Зимой сюда добраться можно только по льду, а лёд в этом году почти не образовался. Продукты, корма для животных, топливо для генератора местным жителям при помощи катеров на воздушной подушке доставили сотрудники погрануправления УФСБ по Псковской области.

Взаимовыручка – вот что, пожалуй, главное, когда случаются подобные ситуации.

Победный год

Страна продолжает готовиться к празднованию 80-летия Победы. На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам. Участники Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей получат из федерального бюджета по 80 тысяч рублей. По 55 тысяч рублей составит выплата труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто в годы Великой Отечественной работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Помимо этих выплат, ветераны получат и выплаты из регионального бюджета. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что по итогам первого в этом году заседания областного оргкомитета по празднованию 80-летия Дня Победы принято решение о выплатах 20 тысяч рублей.

Кроме того, глава региона встретился с врио председателя комитета по культуре Илианной Петровой, с которой обсудил подготовку к Дню Победы. Так, например, стало известно, что в Псковской области появится памятник знаменитой «Катюше».

Корни ДТП

В правительстве Псковской области прошла важная встреча, посвящённая аварийности на дорогах. Число ДТП в 2024 году выросло, в подавляющем большинстве из них виноваты водители. Собственно, что водить автомобилисты стали куда агрессивнее, может подтвердить, пожалуй, любой из участников дорожного движения, то есть каждый из вас. Я сам неоднократно обращал внимание на то, что псковские водители стали нетерпеливее, проезд на скорости на жёлтый свет стал общим местом, невключение поворотников – тоже. В чём причина? Возможно, в качестве подготовки в автошколах?

Из районов в округа: конструктивная дискуссия

В Псковской области продолжается муниципальная реформа, районы преобразуются в муниципальные округа. В декабре начался, а в январе продолжается процесс обсуждения в волостях районах. Например, положительные решения приняты в Великолукском, Палкинском, и Себежском районах.

Дискуссии проходят спокойно. В том числе и потому, что на все вопросы уже есть ответы, опыт отработан в ранее созданных округах. А команды муниципалитетов, где округа уже созданы и работают, продолжают делиться наработанным опытом с теми, кому это ещё предстоит.

Например, на этой неделе глава Локнянского округа Иван Белугин с большой командой специалистов приехал к соседям в Кунью, где детально рассказывал о том, как проходил процесс преобразования в Локне.

Бывших журналистов не бывает

На этой неделе мои коллеги-журналисты отмечали День печати. Это праздник в первую очередь тех, кто работает в газетах. Споры о том, когда умрут печатные издания, на мой взгляд, бессмыслены. Эти разговоры ведутся уже пару десятилетий, а «печатка» по-прежнему имеет свою большую аудиторию и расширяет её за счёт цифровых форматов. В одной только Псковской области аудитория региональных и районных изданий – несколько сотен тысяч человек, больше половины которых читают газеты в интернете: на сайтах или в соцсетях. И это здорово.

А мы в медиахолдинге Псковской области начали новую традицию – встречи ветеранов редакции «Псковской правды». Во вторник в медиацентре ПАИ собрались те, кто работал в газете в 1970-х – начале 2000-х годов. Кто-то уже на пенсии, а кто-то по-прежнему активно работает в журналистике.