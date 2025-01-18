Псковская полиция продолжает поиски мужчины, который сбежал из больницы

10:45, 19 января 2025, ПАИ

Поиски мужчины, который покинул больницу в июне 2022 года, продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пропавшим является 61-летний Вадим Подоянов, родом из деревни Старонья Псковского района. Он жил в деревне Карамышево. 29 июня 2022 года он самостоятельно покинул Псковскую межрайонную больницу, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Мужчина имеет рост 190 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, седые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в бело-голубую майку, коричневые трусы и тёмные домашние тапочки с закрытым носком и без задников.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по следующим телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.