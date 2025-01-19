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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе

Лобовое столкновение автомобилей Peugeot и ГАЗ-3302 произошло у поселка Дачное в Дновском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали два человека. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

  • Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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