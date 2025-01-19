Два человека пострадали в результате ДТП в Дновском округе

15:43, 19 января 2025, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Peugeot и ГАЗ-3302 произошло у поселка Дачное в Дновском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.