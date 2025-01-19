Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович примет участие в соревнованиях по гребле в Пакистане

Пскович Илья Безлук примет участие в международных соревнованиях по гребле в Карачи в Пакистане с 26 января по 2 февраля. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

В состав российской команды вошли Илья Безлук, Артур Владимиров, Леонид Давиденко, Глеб Зайцев, Родион Иванов, Андрей Кабаров, Никита Кудряшов и Филипп Максимов.

«Наше участие в этой регате стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из Пакистана. Сначала они приезжали к нам, теперь наша очередь отправиться к ним», – отметил главный тренер сборной России Александр Зюзин. Он также заметил, что организаторы пригласили на соревнования не только российских спортсменов, а список участников команды был утверждён по итогам тренерского совещания.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 января 2025

Пскович примет участие в соревнованиях по гребле в Пакистане
19 января 2025

Псковский шахматист стал международным кандидатом в мастера спорта
19 января 2025

Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
18 января 2025

Великолукские студенты стали победителями чемпионата России по самбо
18 января 2025

Боксёры Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований
18 января 2025

Сборная Псковской области по волейболу потерпела третье поражение подряд в полуфинале первенства России
18 января 2025

155 спортсменов приняли участие во втором этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам
17 января 2025

Наталья Спиридонова заняла призовое место на втором этапе соревнований «Снежная королева» в Челябинске

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...