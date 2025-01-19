Пскович примет участие в соревнованиях по гребле в Пакистане

21:22, 19 января 2025, ПАИ

Пскович Илья Безлук примет участие в международных соревнованиях по гребле в Карачи в Пакистане с 26 января по 2 февраля. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

В состав российской команды вошли Илья Безлук, Артур Владимиров, Леонид Давиденко, Глеб Зайцев, Родион Иванов, Андрей Кабаров, Никита Кудряшов и Филипп Максимов.

«Наше участие в этой регате стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из Пакистана. Сначала они приезжали к нам, теперь наша очередь отправиться к ним», – отметил главный тренер сборной России Александр Зюзин. Он также заметил, что организаторы пригласили на соревнования не только российских спортсменов, а список участников команды был утверждён по итогам тренерского совещания.

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