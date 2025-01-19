YouTube заблокировал канал издания «Аргументы и Факты»

22:33, 19 января 2025, ПАИ

Издание «Аргументы и Факты» сообщило о блокировке своего канала с короткими роликами в видеохостинге YouTube без объяснения причин.

Ранее, осенью прошлого года, под удар глобальной корпорации попал основной канал редакции. Как сообщает издание, генеральному директору Google Сундару Пичаи не понравился документальный сериал о знаменитом российском учёном Иване Павлове, чьи работы изучают во всём мире.

Отмечается, что канал для коротких роликов был удалён без предупреждений или объяснений, а редакция не получала уведомлений о нарушении авторских прав или правил сообщества. При этом за несколько часов до блокировки на канале было опубликовано интервью военкора «АиФ» Дмитрия Григорьева с документалистом Максимом Фадеевым, посвящённое реалиям Донбасса.