YouTube заблокировал канал издания «Аргументы и Факты»
Издание «Аргументы и Факты» сообщило о блокировке своего канала с короткими роликами в видеохостинге YouTube без объяснения причин.
Ранее, осенью прошлого года, под удар глобальной корпорации попал основной канал редакции. Как сообщает издание, генеральному директору Google Сундару Пичаи не понравился документальный сериал о знаменитом российском учёном Иване Павлове, чьи работы изучают во всём мире.
Отмечается, что канал для коротких роликов был удалён без предупреждений или объяснений, а редакция не получала уведомлений о нарушении авторских прав или правил сообщества. При этом за несколько часов до блокировки на канале было опубликовано интервью военкора «АиФ» Дмитрия Григорьева с документалистом Максимом Фадеевым, посвящённое реалиям Донбасса.
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