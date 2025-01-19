Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

23:19, 19 января 2025, ПАИ

О состоянии находящегося в коме российского режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна сообщила в своём телеграм-канале его жена и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

8 января Симоньян сообщила о пережитой её супругом клинической смерти из-за болезни сердца. Главный редактор RT сообщила, что, к сожалению, ей нечего сообщить о состоянии супруга, потому что оно остаётся прежним.

Тигран Кеосаян – член Гильдии продюсеров России, режиссёр. Среди его работ такие фильмы, как «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Заяц над бездной» и другие.