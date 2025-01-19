День Республики Крым отмечается 20 января

07:11, 20 января 2025, ПАИ

День Республики Крым отмечается каждый год 20 января, сообщает calend.ru.

Республика Крым занимает большую часть одноименного полуострова, расположенного на севере Черного моря. У республики есть своя символика — герб и флаг. Столицей Республики Крым является Симферополь.

С 18 марта 2014 года статус Автономной Республики Крым изменился на субъект России — Республика Крым. Крым, наряду с городом Севастополем, вошел в состав России. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным, руководителями Крыма и мэром Севастополя.