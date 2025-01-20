Более трёх тысяч боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:48, 20 января 2025, ПАИ

Более трёх тысяч боеприпасов и 27 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 13 по 19 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 10 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.