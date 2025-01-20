До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

12:22, 20 января 2025, ПАИ

21 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днём -2...+3 градуса. Атмосферное давление выше нормы.