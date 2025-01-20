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Общество

Данные билайн.аналитики: трафик на Rutube с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза

Интерес пользователей к отечественным видеосервисам в России только растёт. Это подтверждают и результаты исследовательского сервиса билайн.аналитика.

Фото: ПАИ

Мобильный трафик на российский видеохостинг Rutube в среднем с начала 2024 года вырос почти в четыре раза. Больше всего сервис среди клиентов билайна используют мужчины (55,1 %), женщины чуть меньше – 44,9 %. Лидируют мужчины и по количеству трафика на Rutube – 53,4 % против 46,6 %.

Запрос у пользователей на доступ к отечественным видеосервисам и беспрепятственному получению контента будет только расти. Учитывая это, билайн для своих клиентов сделал безлимит на популярные российские видеохостинги – Rutube, «VK Видео», «VK Клипы», а также другие востребованные видеосервисы, пользоваться которыми можно без ограничений не только в праздники, но и в другие дни.

Флагманский Тариф UP билайна позволяет клиентам как в конструкторе настроить всё необходимое: количество гигабайт и минут, безлимит на мессенджеры, соцсети или сервисы «Яндекса» и многое другое. Можно выбрать только то, что действительно нужно.

Одной из опций тарифа-конструктора билайна стал «безлимит на видео» – смотрите новые выпуски своих любимых проектов, видео, фильмы и не переживайте о трафике. Наслаждайтесь просмотром, даже если осталось 0 ГБ на основном пакете.

Воспользоваться опцией «безлимит на видео» можно бесплатно. Достаточно перейти на Тариф UP с наибольшим объёмом трафика и обеспечить себе необходимое количество интернета, чтобы всегда оставаться на связи и не переплачивать за дополнительные ГБ.

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Данные билайн.аналитики: трафик на Rutube с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза

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