Восемь миллионов рублей перевёл мошеннику житель Пскова

15:30, 20 января 2025, ПАИ

Восемь миллионов рублей перевёл мошеннику житель Пскова, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Неизвестный позвонил псковичу в телеграме и под предлогом перевода денег на «безопасный счёт» выманил у него 8 млн рублей. Указанными действиями потерпевшему причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

СУ УМВД России по Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.