На Запсковье отремонтируют устаревший канализационный коллектор

16:30, 20 января 2025, ПАИ

В Пскове в районе Запсковье отремонтируют устаревший канализационный коллектор. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил глава города Борис Елкин.

Коллектор, который требует реконструкции, был введен в эксплуатацию еще в 1982 году. В последние несколько месяцев из-за его некачественной работы местные жители жаловались на неприятный запах.

«Благодаря совместной работе администрации Пскова, правительства области и лично губернатора Михаила Ведерникова выделены федеральные средства на реконструкцию устаревшего коллектора, из-за которого не справляется канализационная система и страдает целый микрорайон», – отметил глава города Борис Елкин.

Стоимость проекта на сегодняшний день оценивается более чем в 55 млн рублей, сообщил он. «В ближайшее время закупка будет выставлена на торги для определения подрядной организации. Постараемся в кратчайшие сроки реализовать этот масштабный проект», – подчеркнул он.