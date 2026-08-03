Рейды Госавтоинспекции проходят на дорогах в Псковской области
Профилактические рейды Госавтоинспекции проходят на дорогах в Псковской области. Как сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России, решение о проведении регулярных рейдовых мероприятий принято в связи с ростом аварийности в регионе.
Цель рейдов – предупреждение нарушений правил дорожного движения, в особенности управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактика дорожно-транспортного травматизма.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила, не управлять автомобилем в состоянии опьянения, быть внимательными и ответственными.
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