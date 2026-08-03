Фасады и крыши многоквартирных домов обновили в Великих Луках

14:29, 03 августа 2026, ПАИ

Фасады и крыши многоквартирных домов обновили в Великих Луках в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2026 год. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области





Крыши отремонтировали в доме № 5 на улице Новостроевской, в доме № 10/75 на улице Половской, а также в доме № 17/31 на проспекте Ленина.

Подрядчики заменили старое кровельное покрытие, обработали деревянные элементы стропильной системы огнебиозащитным составом, утеплили чердачные перекрытия, проложили ходовые мостики. Также они прочистили вентиляционные каналы, смонтировали элементы безопасности и водосточной системы, отремонтировали вентиляционные трубы и каналы, установили слуховые окна, колпаки и решётки.



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области



Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области



Кроме того, в доме № 17 на улице Ботвина подрядчик выполнил ремонт фасада. Здесь отремонтировали штукатурный слой стен, выполнили обшивку балконных ограждений профилированным листом, установили новые пластиковые окна в местах общего пользования, отремонтировали подъездные козырьки и выполнили устройство новой отмостки.