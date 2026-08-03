В Пыталово и посёлке Белорусский завершили нанесение дорожной разметки

14:32, 03 августа 2026, ПАИ

В нескольких населённых пунктах Пыталовского района завершили работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Также обновлены 15 пешеходных переходов, сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём канале на платформе MAX.

Подрядная организация «ДорСигнал» нанесла разметку в Пыталово на улицах Юнкерова и Белорусской, а в посёлке Белорусский – на улице 60-летия СССР.

В городе обновлены пешеходные переходы на улицах Юнкерова, Горького, Чехова, Красноармейской и Белорусской. Также нанесена разметка пешеходного перехода в посёлке Белорусский.

«Необходимость нанесения и обновления дорожной разметки является важной составляющей безопасности. Она позволяет предотвратить возможные аварии, облегчает движение и его организацию», – отметила глава округа.