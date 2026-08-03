Евгений Васильев ознакомился с лучшими практиками Морозовской больницы в Москве

14:26, 03 августа 2026, ПАИ

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев ознакомился с лучшими практиками Морозовской больницы в Москве. Об этом он сообщил ПАИ.

Псковская детская областная клиническая больница является примером медучреждения, где применяется единая система маршрутизации пациентов между регионами. Специалисты больницы оказывают помощь маленьким пациентам не только из Псковской области, но и из других регионов. Врачи продолжают работать в районных больницах области, оказывая практическую и методологическую помощь местным специалистам, и сами её получают от столичных коллег.

В рамках конгресса «Национальное здравоохранение» Евгений Васильев ознакомился с лучшими практиками Морозовской больницы.

«Москва формирует современную функциональную среду, способствующую повышению качества и доступности медицинской помощи. Так, например, Морозовская больница сегодня помогает не только маленьким москвичам, но и ребятам из 89 субъектов России, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны, лидером по оказанию помощи детям с редкими заболеваниями. Замечательно, что между нашими учреждениями здравоохранения существует сотрудничество и взаимодействие», – рассказал Евгений Васильев.

Он добавил, что в регион приезжают оперировать доктора из федеральных центров, а псковские специалисты на постоянной основе повышают свою квалификацию на их базе.