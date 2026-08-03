Жизнь как подвиг: Владимир Путин поздравил бывшую узницу фашистских концлагерей из Псковской области

14:19, 03 августа 2026, ПАИ

83-летие отметила бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Анна Николаева из деревни Погорелка Островского района. Об этом пишет газета «Островские вести».

Анна Николаева родилась 2 августа 1943 года в деревне Памжино Сошихинского района в большой семье, где воспитывалось ещё трое детей. Годы Великой Отечественной войны она не помнит, но многое знает со слов матери. Ветеран часто вспоминает её рассказы, особенно о партизанском отряде Героя Советского Союза Александра Германа, которому в ходе одного из боёв помогли местные жители. «Когда Александр Герман подошёл к деревне со своим отрядом, он сказал моей бабушке: «Спасайтесь, будет большой бой». Так и случилось. Партизаны расставили пулемёты, а народ спрятался в землянки и окопы. Борьба шла ожесточённая. Немцы окружили наших воинов с двух сторон», – рассказала пенсионерка.

Гитлеровцы сожгли все дома, согнав местных жителей в Литву, среди них была и семья Анны Николаевой. После войны они вернулись на родину и продолжили работать. Свой трудовой путь девушка начала в местном колхозе, после чего 12 лет отработала на комбинате, где ткала дорожки, а потом устроилась и на почту, которой посвятила почти 20 лет. Теперь пенсионерка находится на заслуженном отдыхе и много времени уделяет семье. Она – любимая мама и бабушка, Анна Николаева вырастила сына, четверых внуков и четверых правнуков.

Поздравить именинницу в этот день приехали сотрудники Центра социального обслуживания Островского района. Они вручили пенсионерке поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина и передали поздравления от первых лиц Псковской области и Островского муниципального округа.