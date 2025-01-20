Новую программу «Куда ведут старинные ступени» представил Псковский музей-заповедник

17:21, 20 января 2025, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает детей и их родителей на первое занятие культурно-образовательной программы «Куда ведут старинные ступени», которое состоится 25 января во Дворе Постникова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На мероприятии будет обсуждаться богатая купеческая усадьба конца XVII века, принадлежавшая купцам Постниковым. В музее отметили, что «Старинные ступени» откроют двери в различные интерьеры дома и расскажут разные истории.

В этот раз участники программы познакомятся с судьбой путешественника, предпринимателя и дипломата Николая Резанова, который когда-то трудился в этом доме.

«Через его дипломатическую миссию, как первого официального посла в Японию, мы соприкоснемся с искусством загадочной страны XVIII века», – подчеркнули сотрудники музея.

Кроме того, в конце программы участников ждёт творческое задание.

Программа состоится 25 января в 12:00 и 14:00. Мероприятие платное.

Место проведения: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Справки и запись по телефону (8 8112) 29-22-60, 8-911-358-08-16.