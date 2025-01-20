Музей «Исаакиевский собор» организовывает в Пскове посвящённую Донецку выставку

21:20, 20 января 2025, ПАИ

Выставочный проект «Цветы с фронта. Донецкая тишина» откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 21 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«В экспозиции будут представлены фотографии свободного и непокорённого Донецка и удивительного природного мира Запорожского края», – отметили в учреждении культуры.

В основу выставки легли фотографии, выполненные членом Союза журналистов России, членом Творческого союза художников (секция фотографии), участником многочисленных выставок, фотографом Жаннетой Шершицкой за время гуманитарных поездок в Донецкую Народную Республику, а также фотоснимки гвардии капитана Дениса Шершицкого (1981–2023), сделанные в Запорожье во время участия в специальной военной операции.

Фотовыставка организована Государственным музеем «Исаакиевский собор» при участии Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Выставка будет доступна с 21 января по 25 февраля.