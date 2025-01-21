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Происшествия

46 дезодорантов украл освободившийся из колонии житель Псковского района

46 дезодорантов украл в магазине недавно освободившийся из колонии 27-летний житель Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32 банки с косметическим средством молодой человек украл из магазина на улице Труда в Пскове ещё в декабре, вторую партию из 14 дезодорантов - в январе и на этот раз из магазина на улице Алёхина.

Злоумышленника задержала полиция. По имеющимся сведениям, похищенное он успел продать.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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