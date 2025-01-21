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Уникальные фарфоровые куклы создаёт мастерица из Порхова

Уникальные фарфоровые куклы создаёт мастерица из Порхова Елена Хрисанфова, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты выпуска телеканала «Первый Псковский»

На создание одного макета головы уходит около шести часов. Сложнейшую технологию создания изделия мастерица выработала самостоятельно.

«Для меня кукла – это индивидуальность. Говорят, что в куклах живёт душа мастера. Думаю, что так и есть, хотя все они разные», – отметила мастерица.

Создать мастер-модель из полимерной глины, разобрать её на детали, с каждой снять гипсовую форму, отлить фарфор, отработать, обжечь и разрисовать – именно такой процесс нужно соблюдать Елене Хрисанфовой.

Кроме того, каждая кукла индивидуальна, подчеркнула она. Не повторяется ни цвет волос, ни тип фигуры, ни наряды. Особое внимание мастерица уделяет анатомически верным чертам лица и подвижности кукол.

В будущем Елена Хрисанфова планирует увеличить коллекцию.

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