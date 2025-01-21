Традиционный региональный турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдёт в Псковской области

14:03, 21 января 2025, ПАИ

XXV традиционный региональный турнир по боксу, посвящённый памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, а также открытое первенство Псковской области среди юниоров и юниорок пройдут в Локне Псковской области с 21 по 23 февраля. Об этом сообщается в группе «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие спортсмены в семи возрастных группах из России и Белоруссии. Торжественное открытие турнира состоится 22 февраля в 14:00 в спортзале Локнянского сельскохозяйственного техникума.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 17 февраля. Победителям и призёрам вручат кубки, медали и дипломы. Участников, показавших лучшую технику и волю к победе, наградят призами от спонсоров.

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