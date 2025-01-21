В России врачи спасли малыша, проглотившего 130 магнитов и батарейку
Проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку 1,5-годовалого мальчика спасли врачи в Московской области, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ребёнка доставили в Детский центр имени Рошаля с подозрением на инородные тела в животе. Врачи провели обследование и установили, что в кишечнике и желудке ребёнка есть батарейка и магниты.
Большинство инородных тел врачи достали в несколько этапов без единого разреза, но три магнита успели переместиться в кишечник, поэтому их извлекали с помощью малоинвазивной операции.
В настоящий момент с малышом всё хорошо, его выписали из медучреждения.
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