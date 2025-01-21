Псковский специалист объяснила рост спроса на психологов после Нового года

17:08, 21 января 2025, ПАИ

Выросший спрос на психологов после новогодних праздников объяснила псковский специалист, семейный психотерапевт Румия Калинина в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это может быть связано с тем, что в сами праздники и перед праздниками люди меньше обращаются к специалистам, потому что они готовятся к Новому году и кажется, что всё хорошо и замечательно. А вот уже в будние дни начинают возвращаются все проблемы», – отметила психолог.

По словам специалиста, особенно это видно по обращениям, которые связаны с детьми, так как каникулы закончились и вновь начинаются школьные проблемы.

«Меня как специалиста радует, что люди задумываются о своём психологическом здоровье. Это очень хорошая тенденция и я это поддерживаю, потому что иногда люди приходят, когда уже слишком долго что-то происходило. Например, долго не решались конфликты и уже невозможно продолжать отношения или ребёнок слишком долго испытывал дефицит родительской любви. Если что-то беспокоит, обращайтесь к специалистам!» – заключила Румия Калинина.