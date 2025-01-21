Подведены итоги Кубка Пскова и областного чемпионата по ралли

17:27, 21 января 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области и Кубка Пскова по ралли третьей категории (любительское). Соревнования прошли в Псковской области 18 января, сообщили ПАИ организаторы стартов.



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований



Фото: Организаторы соревнований















За награды боролись 28 экипажей, которые взяли старт в Пскове на площади Героев-Десантников и преодолели 200 километров по дорогам Псковской области. Победу в абсолютном зачёте одержали Андрей Мальнев и Ирина Шарапова из Москвы.

По итогам областного чемпионата выиграли Роман Саухин из Истры и Борис Костырко из Москвы. Москвич Сергей Алещенко и участник из Тулы Илья Тихомиров стали серебряными призёрами. Замкнули тройку лидеров пскович Игорь Фёдоров и москвич Евгений Сальников.

В Кубке Пскова выиграл московский экипаж в составе Ивана Петрова и Фёдора Бонч-Осмоловского. Второе место у смоленского тандема Александры Подгаевой и Елены Грушиной. Московские участники расположились и на третьем месте – бронза у Дмитрия Легейды и Татьяны Догадовой.

Лучший результат среди псковских экипажей продемонстрировали Владислав Сафонов и Игорь Гаврилов, которые стали четвёртыми в Кубке Пскова и девятыми в областном чемпионате.

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