Подведены итоги Кубка Пскова и областного чемпионата по ралли
Подведены итоги чемпионата Псковской области и Кубка Пскова по ралли третьей категории (любительское). Соревнования прошли в Псковской области 18 января, сообщили ПАИ организаторы стартов.
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
-
Фото: Организаторы соревнований
За награды боролись 28 экипажей, которые взяли старт в Пскове на площади Героев-Десантников и преодолели 200 километров по дорогам Псковской области. Победу в абсолютном зачёте одержали Андрей Мальнев и Ирина Шарапова из Москвы.
По итогам областного чемпионата выиграли Роман Саухин из Истры и Борис Костырко из Москвы. Москвич Сергей Алещенко и участник из Тулы Илья Тихомиров стали серебряными призёрами. Замкнули тройку лидеров пскович Игорь Фёдоров и москвич Евгений Сальников.
В Кубке Пскова выиграл московский экипаж в составе Ивана Петрова и Фёдора Бонч-Осмоловского. Второе место у смоленского тандема Александры Подгаевой и Елены Грушиной. Московские участники расположились и на третьем месте – бронза у Дмитрия Легейды и Татьяны Догадовой.
Лучший результат среди псковских экипажей продемонстрировали Владислав Сафонов и Игорь Гаврилов, которые стали четвёртыми в Кубке Пскова и девятыми в областном чемпионате.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Традиционный региональный турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдёт в Псковской области