Псковские семьи могут стать участниками всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Псковские семьи могут стать участниками всероссийского проекта «Многодетная Россия», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Семьям предлагается поучаствовать в Форуме многодетных семей и Всероссийском спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия». Форум пройдёт с февраля по июнь, его программа включает в себя онлайн-конкурс социальных практик «Будущее – это мы!», акцию «Семь добрых слов», конкурс «Русский стиль», конференцию «Семья – сила России» и реестр народных умельцев «Живые традиции».
Финальным мероприятием станет сам форум «Многодетная Россия», который пройдёт в июне в Москве. Его участниками станут не менее тысячи родителей и детей из многодетных семей и не менее 80 общественных объединений многодетных семей. Для них подготовлено пленарное заседание с ведущими экспертами, общественными и политическими деятелями. Также будет работать шесть профессиональных тематических площадок.
Условия и порядок участия в мероприятиях проекта размещены на сайте фонда и на сайте форума.
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