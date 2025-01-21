Псковские семьи могут стать участниками всероссийского проекта «Многодетная Россия»

18:00, 21 января 2025, ПАИ

Псковские семьи могут стать участниками всероссийского проекта «Многодетная Россия», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Семьям предлагается поучаствовать в Форуме многодетных семей и Всероссийском спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия». Форум пройдёт с февраля по июнь, его программа включает в себя онлайн-конкурс социальных практик «Будущее – это мы!», акцию «Семь добрых слов», конкурс «Русский стиль», конференцию «Семья – сила России» и реестр народных умельцев «Живые традиции».

Финальным мероприятием станет сам форум «Многодетная Россия», который пройдёт в июне в Москве. Его участниками станут не менее тысячи родителей и детей из многодетных семей и не менее 80 общественных объединений многодетных семей. Для них подготовлено пленарное заседание с ведущими экспертами, общественными и политическими деятелями. Также будет работать шесть профессиональных тематических площадок.

Условия и порядок участия в мероприятиях проекта размещены на сайте фонда и на сайте форума.