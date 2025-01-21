В Великих Луках выросло число ДТП с участием детей

19:37, 21 января 2025, ПАИ

На территории Великих Лук выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 2024 году рост числа таких ДТП составил 19 % в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. В прошлом году зарегистрировано 14 ДТП с несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, 14 детей получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Великих Лук со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Шесть дорожно-транспортных происшествий произошли с участием несовершеннолетних пассажиров, в четырёх пострадали дети-велосипедисты, в трёх – пешеходы, в одном ребёнок управлял электросамокатом.

В одиннадцати произошедших ДТП, которые привели к ранению детей, были виноваты водители транспортных средств. Основными нарушениями ПДД со стороны водителей, ставшими причинами ДТП, оказались обгон транспортного средства, нарушение правил движения в жилых зонах, проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

В трёх произошедших ДТП усматривается вина родителей или законных представителей – ослабление контроля за поведением детей, следствием чего стало возможным совершение нарушений ПДД РФ несовершеннолетними, так как в силу возраста дети не могут оценить всю степень опасности на дорогах.