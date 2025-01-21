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Культура

Пятилетие отмечает театральное отделение детской школы искусств Пскова

Пятилетие отмечает театральное отделение детской школы искусств Пскова. В честь юбилея юные артисты подготовили для зрителей двухмесячный марафон выступлений, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Каждую неделю «Студия-101» будет играть спектакль из своего репертуара.

Так, 26 января и 2 февраля зрители смогут увидеть спектакль «Роман о жнецах», повествующий о культуре Страны восходящего солнца.

9 февраля артисты «Студии-101» представят зрителям спектакль «Татьяна Л.» , а 16 февраля воспитанники студии расскажут «маленькую притчу о большой любви и милосердии», играя постановку «Новогодний праздник отца и маленькой дочери».

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