Несанкционированную свалку начали убирать на улице Розы Люксембург в Пскове
Коммунальщики начали уборку несанкционированной свалки на улице Розы Люксембург в Пскове. Собраны восемь кубометров мусора, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Не представляю, как можно так сильно не любить свой город, чтобы делать такое. Уборка несанкционированных свалок – полномочия органа местного самоуправления. Но в данной ситуации попросил подключиться и нашего регоператора, чтобы мусор был оперативно убран и вывезен», – прокомментировал ситуацию глава региона.
Так как мусора много – порядка 20 кубометров, работы по уборке будут продолжены и завтра.
«Вопрос держу на контроле. Давайте любить и беречь наш город!», – подытожил губернатор.
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