Несанкционированную свалку начали убирать на улице Розы Люксембург в Пскове

21:54, 21 января 2025, ПАИ

Коммунальщики начали уборку несанкционированной свалки на улице Розы Люксембург в Пскове. Собраны восемь кубометров мусора, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Не представляю, как можно так сильно не любить свой город, чтобы делать такое. Уборка несанкционированных свалок – полномочия органа местного самоуправления. Но в данной ситуации попросил подключиться и нашего регоператора, чтобы мусор был оперативно убран и вывезен», – прокомментировал ситуацию глава региона.

Так как мусора много – порядка 20 кубометров, работы по уборке будут продолжены и завтра.

«Вопрос держу на контроле. Давайте любить и беречь наш город!», – подытожил губернатор.