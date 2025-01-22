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Экономика

Выгодно ли уходить в отпуск в феврале, рассказала эксперт

Февраль не станет самым выгодным месяцем для отпуска в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нину Гукасову.

По её словам, февраль — это короткий месяц, и в 2025 году в нем будет всего 20 рабочих дней. Она отметила, что отпуск в феврале выгоден только в високосные годы, когда в месяце 29 дней. При этом для оценки выгоды следует учитывать не только оклад, но и другие факторы, влияющие на размер выплат.

Эксперт объяснила, что для определения выгодности месяца можно сравнить заработную плату с предполагаемыми отпускными выплатами. Например, при установленном окладе в 75 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в феврале составит 3750 рублей, тогда как отпускные — 2559,73 рубля, поскольку годовой доход делится на 365 дней. Если работник отработает все рабочие дни в феврале 2025 года, он получит 75 тысяч рублей, а если возьмет отпуск на все 28 дней, его отпускные составят 71,6 тысячи рублей.

Нина Гусакова также уточнила, что отпускные выплаты могут превышать заработную плату в месяцах с большим количеством рабочих дней, если за 12 месяцев до отпуска у работника были дополнительные выплаты и не было больничных. В 2025 году максимальное количество рабочих дней будет в июле и октябре — по 23 дня. В апреле, сентябре и декабре их будет по 22.

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