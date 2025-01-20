Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году

10:05, 21 января 2025, ПАИ

В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь, сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта.

В этих месяцах много рабочих дней, что делает расчёт отпускных более выгодным. Отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных.

