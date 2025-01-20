Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году
В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь, сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта.
В этих месяцах много рабочих дней, что делает расчёт отпускных более выгодным. Отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.
Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 января 2025
Порядка 3 500 детей из муниципалитетов Псковской области получили новогодние подарки от Детского фонда