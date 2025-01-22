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Происшествия

За минувшие сутки пожарными подразделениями в Псковской области ликвидировано четыре пожара

За минувшие сутки, 21 января, пожарными подразделениями в Псковской области ликвидировано четыре пожара, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В 04:24 мск в деревне Малахи Великолукского района в строении фермы огнем повреждена кровля, служебное помещение выгорело по всей площади. Причина – предположительно короткое замыкание электропроводки в служебном помещении. Спасено 150 телят, 70 коров, строение фермы.

В 10:45 мск в деревне Ксти Стругокрасненского округа в жилом доме чердачное помещение выгорело изнутри по всей площади. Также выгорело изнутри помещение размером 6х6 метров, сгорела кровля на площади 36 м2. Пострадала женщина 1959 года рождения, она направлена в медучреждение для оказания помощи. Причина – предположительно неисправность дымохода трубы при эксплуатации.

В 13:21 мск в деревне Соловьёво Куньинского района сгорел жилой дом. Причина – предположительно короткое замыкание внутри холодильника. Спасена надворная постройка.

В 14:52 мск в Печорах, на ул. Малая Пачковка огнем была повреждена надворная постройка. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем. Спасено 20 коз.

Кроме того, группой разминирования ПСО г. Великие Луки в Новосокольниках идентифицирован взрывоопасный предмет времен ВОВ – ручная граната Ф-1.

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