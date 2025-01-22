В Охотском море нашли останки российского моряка, пропавшего в 2017 году

09:54, 22 января 2025, ПАИ

В Охотском море нашли останки российского моряка, который пропал в в 2017 году. Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов, сообщают СМИ.

Последний раз мужчину видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне, где работал электромехаником. Но по прибытии корабля в пункт назначения Фролова не оказалось на борту. Что произошло, будет разбираться полиция.