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Общество

Познавательную программу для студентов подготовил музей-заповедник «Изборск»

Познавательную программу для студентов подготовил музей-заповедник «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

25 января в 12:00 студентов ждут в выставочном зале на экскурсии по выставке «Изборск – открытый город», посвященной 100-летнему юбилею выдающегося ученого-слависта, доктора исторических наук, профессора, академика Валентина Седова.

«На выставке есть возможность поймать дополнительную мотивацию, чтобы «вывозить» тяготы учёбы, убедившись, что «не боги горшки обжигают», и сам великий Седов когда-то был студентом. В экспозиции представлены студенческий билет Седова и его же пропуск в общежитие МГУ», – рассказали в музее.

Кроме того, можно будет пополнить свой личный список «настолок» и сыграть в древнерусскую игру «Мельница».

В 13:00 ребят приглашают на фольклорную программу в интерьерах усадьбы купца Шведова. В 15:00 гостям предоставится возможность погулять по зимнему Изборску, присоединившись к сборной экскурсии по Изборской крепости.

В музейной мастерской на мастер-классе «Бойкая ИзБОрская» наБОйка» в этот день можно будет изготовить чехол для смартфона.

Подробности можно узнать по телефону 8 (8112) 33-16-17.

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