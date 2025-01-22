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Общество

34 организации привлекли к ответственности в Псковской области за ненадлежащее содержание дорог в 2024 году

34 организации привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети за прошлый год, сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.

Владимир Папорт. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Кроме того, в течение года было написано 270 информационных писем для реагирования дорожными организациями по этому же вопросу. Также было объявлено 38 предостережений подрядчикам.

«Это большая часть вопросов. Например, если на проезжей части есть выбоины или наличие рыхлого снега, который превышает норму, несвоевременная уборка», – уточнил Владимир Папорт.

Фото: ПАИ

В частности, запросы отправляли в Псковский район, Псков, Великие Луки. Кроме прочего, к организациям в Стругокрасненском муниципальном округе и Новосокольническом районе приходилось принимать меры контрольно-надзорного блока, обратил внимание врио начальника областного управления Госавтоинспекции.

«Если мы наблюдаем недостатки содержания улично-дорожной сети, то делаем доклад подрядчикам. Кроме того, параллельно информируется собственник дороги. Затем начинается допустимый срок для устранения недостатков», – пояснил Владимир Папорт.

Срок устранения зависит от возникшей проблемы, объяснил он. В частности, дорожные службы должны убрать снег в течение трёх часов, если его высота достигает три – шесть сантиметров.

«Конечно, никто не говорит, что дорожные службы должны сидеть и ждать, пока закончится снегопад, а потом приехать и убрать. Нет, они должны поддерживать нормальное состояние улично-дорожной сети и в период снегопада», – заключил Владимир Папорт.

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