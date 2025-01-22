Почти тысячу водителей в Псковской области за год лишили права управления автомобилями из-за пьяной езды

17:55, 22 января 2025, ПАИ

Почти тысячу водителей в Псковской области лишили права управлять транспортными средствами за пьяную езду в 2024 году. Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всего сотрудники ГИБДД составили более 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от освидетельствования. 222 человека повторно управляли автомобилем после лишения прав.

«Все материалы проверок переданы в органы дознания для возбуждения уголовных дел и рассмотрения судами», – отметил Владимир Папорт.

В результате в отношении 310 человек применили административный арест, 961 водителя лишили прав и ещё 68 оштрафовали.

Также в регионе зафиксировали 12 фактов езды водителей, которые были лишены права управления транспортом.