Фальшивые рубли обнаружили в Пскове
Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Поддельную банкноту нашли 21 января в одном из торговых комплексов города. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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