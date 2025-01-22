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Общество

Почти три тысячи пешеходов привлекли к ответственности в Псковской области в 2024 году

Более 2 800 пешеходов привлекли к административной ответственности в Псковской области в 2024 году, сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Папорт. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Основные причины нарушений ПДД у пешеходов в регионе: в населённых пунктах – переход проезжей части в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, а вне населённых пунктов – отсутствие светоотражающих элементов.

Фото: ПАИ

«Ношение светоотражающих элементов на одежде фактически в два раза увеличивает расстояние вашей видимости. На тёмном участке дороги вы становитесь видны для водителя. Так что ношение таких элементов – это ваше здоровье в первую очередь», – заключил гость эфира.

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