Чат-бот «От Советского информбюро» запустили в России

16:24, 22 января 2025, ПАИ

Чат-бот «От Советского информбюро» запустили в России, сообщается в официальном Telegram-канале, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Чат-бот доступен в Telegram (t.me/sov_inform_buro_bot). Благодаря ему можно узнавать новости празднования 80-летия Победы, делиться историями своих героев, находить информацию о родственниках – ветеранах войны, участвовать в акциях.

Чат-бот умеет делиться рассылками подборок фильмов и роликов, рассказывать о героях и тематических акциях, делать AR-фото с техникой победы, дарить пользователям новые стикерпаки и открытки.