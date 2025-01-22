Чат-бот «От Советского информбюро» запустили в России
Чат-бот «От Советского информбюро» запустили в России, сообщается в официальном Telegram-канале, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Чат-бот доступен в Telegram (t.me/sov_inform_buro_bot). Благодаря ему можно узнавать новости празднования 80-летия Победы, делиться историями своих героев, находить информацию о родственниках – ветеранах войны, участвовать в акциях.
Чат-бот умеет делиться рассылками подборок фильмов и роликов, рассказывать о героях и тематических акциях, делать AR-фото с техникой победы, дарить пользователям новые стикерпаки и открытки.
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