Создать пункты дежурства скорых на трассах предложили в Псковской области

17:29, 22 января 2025, ПАИ

Создание пунктов дежурства скорых на трассах предлагает организовать областная ГАИ. Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это так называемые трассовые пункты скорой медицинской помощи. Они будут способствовать развитию центра медицины катастроф и находиться на участках, которые максимально приближены к федеральным, местным и региональным дорогам», – отметил Владимир Папорт.

Планируется пока организовать их в деревне Лудони (Стругокрасненский муниципальный округ) и Новгородке (Пушкиногорский район). Такие пункты будут предусматривать нахождение бригады скорой помощи на круглосуточном дежурстве, подчеркнул врио начальника областного управления.

Это позволит экипажам медиков более оперативно приезжать к местам ДТП на оживлённых трассах и своевременно доставлять пострадавших в больницы, объяснил Владимир Папорт.

В частности, из деревни Лудони пострадавших будут отвозить в Псковскую областную больницу, а из Новгородки – в Островскую межрайонную, уточнил он.

В перспективе такие посты нужны также на трассе Москва – Балтия, заключил Владимир Папорт.